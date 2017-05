Senadores divergem sobre decreto que autoriza Forças Armadas em Brasília

Waldemir Barreto/Agência Senado

Senadores de oposição cobraram um posicionamento do Congresso Nacional sobre o decreto do presidente da República, Michel Temer, editado na tarde desta quarta-feira (24), autorizando o emprego das Forças Armadas até o próximo dia 31 de maio para a garantia da lei e da ordem em Brasília. A decisão do Executivo teria sido em atendimento a um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para reprimir as manifestações contra as propostas de reforma do governo.

Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que Maia pediu apenas o uso da Força Nacional e que a presença do Exército nas ruas só poderia ser autorizada depois de uma consulta ao governo do Distrito Federal.

— É um decreto ilegal. Só pode ser editado como último ato, no último momento, a partir do reconhecimento da falta de instrumentos pelo governador do estado — disse.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) sugeriu a realização de uma reunião do colégio de líderes. A revogação imediata do decreto também foi exigida pelos senadores Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

— O que é isso? É medida de emergência, como a ditadura impôs. Nesse nível não permitiremos que eles cheguem. O próximo passo, se nós permitirmos isso, é que eles fechem o Parlamento como fizeram em 64. É um decreto que busca restabelecer a ordem, mas, na verdade, é travestido de um decreto de estado de defesa que, para ter validade é necessário que o Congresso Nacional seja convocado em 24 horas — argumentou Randolfe, que ainda protocolou um decreto legislativo para sustar o decreto presidencial.

Eunício Oliveira, presidente do Senado e do Congresso Nacional, respondeu que se o decreto tratasse realmente de estado de defesa, ele suspenderia os trabalhos para tomar as providências, mas entendia que esse não era o caso.

Peemedebista de grupo contrário ao governo, o senador Renan Calheiros (AL) também fez críticas ao decreto de Michel Temer.

— Fazer isso dissimuladamente e atribuir ao presidente da Câmara dos Deputados é um horror. Se esse governo não se sustenta, não serão as Forças Armadas que vão sustentar esse governo — afirmou.

Os senadores contrários ao decreto ainda afirmaram que o momento é de “extrema gravidade institucional” e pediram uma investigação sobre os responsáveis pelo tumulto na Esplanada dos Ministérios. Para eles, pode ter havido gente “infiltrada” entre os manifestantes.

Incendiário e bandido

Do lado dos governistas, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) defendeu a decisão de Temer para garantir a ordem e a integridade dos servidores públicos que trabalhavam nos ministérios incendiados e depredados durante as manifestações.

— Incendiário é incendiário. Bandido é bandido. Black bloc é black bloc. Queira ser de central sindical, queira ser de qualquer tipo de outra entidade, tem que ser tratado com o rigor da lei. Ainda mais na capital da Republica, desmoralizado estaria o presidente se permitisse que incendiassem ministérios e ficasse por isso mesmo — disse.

Lasier Martins (PDT-RS) afirmou que Brasília viveu “uma tarde de Venezuela” por causa da violência. Ele lembrou que em 2013, a então presidente Dilma Rousseff colocou o Exército nas ruas do Rio de Janeiro para proteger o leilão do pré-sal por causa do grande risco de desordem.

— Compete a esta Casa também defender a ordem tanto quanto a Constituição e tanto quanto as forças que estão lá neste momento. A Polícia Militar de Brasília não deu conta da bagunça que virou a Capital Federal, por isso pediu ajuda. E essa ajuda, esse socorro, é o que está sendo dado — ressaltou.

Já o senador Magno Malta (PR-ES), apesar de apoiar as manifestações populares contra as reformas, também entende que é necessário reprimir as ações de vandalismo.

— É verdade que nem todas as pessoas são baderneiras, nem todas elas fazem parte de milícias. Mas como é que a polícia vai enfrentar baderneiros sem usar os seus instrumentos? — questionou. (Agência Senado)