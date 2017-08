Sesc Goiás recebe Sonora Brasil

Maior circuito musical do País passará por Anápolis, Goiânia e Jataí

Divulgar expressões musicais, despertar um olhar crítico e valorizar identidades é o objetivo do Sonora Brasil, projeto do Sesc que completa duas décadas de existência e chega a Goiás neste mês de agosto com o tema “Bandas: formações e repertórios”. Quatro grupos têm percorrido todo o País por meio da iniciativa e agora passam pelas cidades de Goiânia, Anápolis e Jataí com apresentações gratuitas e abertas ao público: Corporação Musical Cemadipe (GO), ABandinha (AM), Sociedade Musical União Josefense (SC) e Quinteto de Metais da UFBA (BA). Para abrir a semana de shows, a partir do próximo dia 21, outros dois grupos de destaque no cenário estadual se apresentarão: Banda Marcial José Lobo e Banda Marcial Giuglio Settimi Cysneiros.

Nesta 20ª edição, a ideia é traçar um panorama destes tradicionais grupos reconhecidos como importantes instituições formadoras de músicos, sobretudo nas pequenas cidades, e responsáveis pela base da educação musical de um grande número de instrumentistas que hoje integram orquestras e conjuntos de câmara.

Além da região Centro-Oeste, “Bandas: formações e repertórios” estão circulando por estados das regiões Sul e Sudeste. Já o Norte e Nordeste recebem o tema “Na pisada dos cocos”, também com quatro grupos, aliando dança, canto, música e poesia oral. Em 2018, a ordem será invertida, para que todas as regiões recebam artistas representativos de ambos os temas, fechando o circuito nacional.

Maior circuito musical do País, o Sonora Brasil está realizando este ano 420 concertos em mais de cem cidades. O projeto já recebeu cerca de 80 grupos, em mais de 5,3 mil apresentações, alcançando um público de 520 mil espectadores. Confira a seguir a programação completa, com locais e horários das apresentações em Goiás:

Banda Marcial José Lobo (GO) – 20h

21/08: Teatro Sesc Centro

Entrada gratuita

Banda Marcial Giuglio Settimi Cysneiros – Sesc Goiás (GO) – 20h

22/08: Teatro Sesc Centro

Entrada gratuita – Retirada de ingressos na Central de Atendimentos do Sesc Centro

Corporação Musical Cemadipe (GO) – 20h

23/08: Goiânia – Teatro Sesc Centro

24/08: Anápolis (GO) – Sesc Anápolis

26/08: Jataí (GO) – Sesc Jataí

Entrada gratuita

Sociedade Musical União Josefense (SC) – 20h

24/08: Goiânia – Teatro Sesc Centro

25/08: Anápolis – Sesc Anápolis

27/08: Jataí – Sesc Jataí

Entrada gratuita

ABandinha (AM) – 20h

25/08: Goiânia – Teatro Sesc Centro

26/08: Anápolis – Sesc Anápolis

28/08: Jataí – Sesc Jataí

Entrada gratuita

Quinteto de Metais da UFBA (BA) – 20h

26/08: Goiânia – Teatro Sesc Centro

27/08: Anápolis – Sesc Anápolis

29/08: Jataí – Sesc Jataí

Entrada gratuita