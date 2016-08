Um marajá na CMTT

Uma denúncia chegou à redação de O Anápolis dando conta de que o diretor de engenharia da CMTT de Anápolis, Juvenil de tal, está emprestado p SMT de Goiânia, onde reside. Até ai nada demais, mas o questionamento é quanto ao seu salário que é superior ao do prefeito e trabalha de segunda-feira a quinta-feira porque nunca deu as caras em Anápolis nas sextas-feiras. Outro questionamento é quanto o não aproveitamento de um engenheiro de Anápolis, onde possui faculdade de engenharia de quase todos os setores daquela atividade? Para encerrar a denúncia, um funcionário da CMTT afirma que tudo está centralizado nas mãos do dito engenheiro e como ele não aparece ao trabalho nas sextas-feiras, o órgão fica praticamente parado naquele dia da semana. Que coisa hen?

Marconi na Acia

O governador Marconi Perillo (PSDB) vai estar nesta quarta-feira (24) na Associação Comercial e Industrial de Anápolis para um debate com os empresários anapolinos. A entidade já ouviu Vanderlan Cardoso (PSB) e Iris Rezende Machado (PMDB), todos são candidatos ao governo do Estado. Marconi Perillo é candidato a reeleição. Na próxima semana será a vez do candidato do PT Antônio Gomide. Na reunião desta quarta-feira o auditório vai ficar lotado, já que em Anápolis existem mais de 300 comissionados que já foram convidados para o evento. Ai daquele que não comparecer…

Um sofisticado equipamento

Quando o entrevistador de um instituto de pesquisa envia os dados para uma central, o sistema já vai computando tudo em um sistema automatizado assim Quando todos os dados são concluídos, o sistema já faz o calculo e dá o resultado. Pois bem, um partido de oposição em Goiânia contratou um especialista que possui este aparelho e consegue receber simultaneamente todos os dados que são enviados para a central. Um famoso instituto fez a coleta dos dados, mas desconfiado não divulgou ainda o resultado, mas o partido de oposição já tem todos os números. Este partido está apenas aguardando a divulgação dos números para entregar os dados para o TRE e para o Ministério Público Eleitoral. A dificuldade do técnico contratado é que poucos institutos possuem este sofisticado equipamento e tudo é feito manualmente.

Duas manchetes conflitantes

No mesmo dia que a pesquisa Serpes informa que Marconi já lidera em Goiânia, aparece outra manchete no jornal dando conta de que em 48 horas a polícia registrou onze assassinatos na grande Goiânia. Será que a pesquisa é um blefe ou a polícia está inventando? Em Anápolis um casal vendeu sua casa para montar um pequeno armazém. Poucos dias depois os ladrões, a mão armada, levaram tudo e o casal ficou sem a casa, sem o armazém e desempregado. Pior ainda: está endividado. É o melhor governo da vida dos goianos?

Passagem pela metade do preço

Em época de crise e o Estado aparece totalmente quebrado, acaba de perder a CELG e mais de nove mil professores temporários sem receber os seus salários, o governador Marconi Perillo acaba de reduzir as passagens do Eixo Anhanguera pela metade do preço. Tudo para tentar ganhar as eleições na capital do Estado. Os propósitos do governo do Estado só não foram completos porque o TRE não deixou que o governo desse publicidade da medida politiqueira às custas do erário público.

Sindicatos patronais apóiam Marconi

O comando de campanha de Marconi Perillo deu ênfase ao apoio que quatro sindicatos patronais deram à reeleição do atual governador. Mas vejam bem quais são o sindicatos mencionados: Sindicato das Empresas de Segurança Privada, de Transporte de Valores e de Cursos de Formação (Sindesp) e Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão-de-Obra (Seac).Empresas desses setores são quase todas ligadas ao grupo Cachoeira.

Iris não gosta nem de falar em terceirizar o serviço público. Esse negócio só é bom para as empresas e para quem as contrata, porque o dinheiro sai de um bolso e entra no outro.