As pessoas de bem tem dificuldade para abordar um eleitor ou bater na porta de uma residência para dizer: ” Sou candidato a vereador e preciso do seu voto”. É bem possível que em boa parte das abordagens alguém vai dizer para o candidato: “Está atrás de uma boquinha, amigo” ou então pode completar: “vai ser mais um para entrar para o mundo da corrupção”. Esse o principal medo das pessoas de bem sair por ai à cata de voto. Para os profissionais da política isso é coisa corriqueira porque sabe fazer de conta que não ouviu e parte para o próximo eleitor. Vai tocando assim a sua campanha…

Mas as pessoas de bem não possuem estômago para engolir tanta provocação e acabam desistindo de qualquer aventura eleitoral. Já o candidato profissional age como um garimpeiro que vai passando por cima das dificuldades porque sempre sabe que após uma decepção pode vir uma alegria. Estamos saindo do mês de junho com este quadro eleitoral: decepção e mais decepção com os políticos. O profissional é candidato de qualquer jeito e está nas ruas garimpado votos, enquanto os não profissionais continuam no dilema se ajuda a melhorar a imagem da política ou foge de tudo para não se visto pelos olhares alheios como mais um enlameado pela sujeira que vem cobrindo o mundo da política.

Não! Não sou candidato nem a prefeito e muito menos a vereador porque tenho medo da reação dos eleitores porque eles podem me ver como mais um à procura de um espaço para roubar e para tirar proveito pessoal. Essa é a decisão lógica que uma pessoa de bem, que pretendia disputar um cargo eletivo, acaba tomando. Não! Não serei candidato a nada porque tenho medo do povo que está decepcionado com os políticos que conseguiram desiludir o povo brasileiro. Essa decepção generalizada pode contaminar o processo eleitoral deste ano.

É bem verdade que o processo eleitoral municipal é bastante diferente das outras eleições. É a oportunidade que as pessoas têm em definir os gestores de suas cidades e os fiscais que vão ou deveriam vigiar as contas públicas das prefeituras. O candidato a vereador, por exemplo, pode ser aquele cidadão ou cidadã que reside no mesmo bairro ou até na mesma rua em que moramos. Vai ser mais fácil cobrar dele uma atuação em benefício do povo. Mesmo assim não será fácil encarar os eleitores para pedir voto.

Por tudo isso não se pode esperar muita coisa de positivo nas próximas eleições porque das urnas poderão sair uma enxurrada de votos em brancos, nulos e uma abstenção gigantesca porque milhares de eleitores poderão preferir pagar R$6,00 de multa para não participar de um processo eleitoral embrulhado em dúvidas, decepções e incertezas. Por isso “não serei candidato a vereador”, é a decisão a ser tomada pelas pessoas de bem.