Suposta vítima de latrocínio foi morta a mando do marido, diz Polícia Civil

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) informou, em coletiva na manhã desta quinta-feira (21), que a ciclista Cibelle de Paula Silveira, de 31 anos, morta em novembro de 2015, supostamente, durante um roubo enquanto pedalava com o marido e um colega na BR-060, foi, na verdade, vítima de homicídio encomendado pelo companheiro, o advogado Eduardo de Oliveira Francisco, de 33 anos.

Responsável pelo caso, o delegado Thiago Martimiano contou que o caso foi tratado como latrocínio, mas investigações posteriores mostraram outro resultado. O inquérito foi concluído no prazo de 10 dias, justamente porque os suspeitos já estavam presos, e em seguida encaminhado ao Poder Judiciário. No entanto, alguns meses depois do crime, a polícia teve acesso ao laudo cadavérico, onde foram constatadas lesões antigas no corpo da ciclista.

Chamados a depor, amigos de Cibelle confirmaram que ela tinha uma relação conturbada com o marido, inclusive, com agressões físicas. Diante disso, a polícia abriu uma investigação paralela, conhecida como Verificação Preliminar de Informação (VPI), para constatar se o crime era mesmo latrocínio ou homicídio. Um dos autores presos pelo crime foi ouvido e confirmou que o crime havia sido encomendado pelo marido da vítima.

Pedro Henrique Domingos de Jesus Félix, que na época tinha 18 anos, chegou a gravar um vídeo confessando a autoria do disparo que atingiu Cibelle na cabeça. Ao ser ouvido novamente pela polícia, o rapaz contou que receberia R$ 30 mil pelo assassinato, mas que só teria recebido R$ 5 mil e que, por isso, decidiu contar a verdade. Eduardo, que continua em liberdade, já foi denunciado por homicídio pelo Ministério Público, mas ainda está em liberdade. (Fonte: Polícia Civil)