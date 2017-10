Bate Pronto #2: O primeiro cadáver do Lavajatismo

Esta é a segunda edição do Bate Pronto, o novo quadro da TV Afiada.Ele é transmitido ao vivo!Em pauta, o suicídio de Luiz Carlos Cancellier, reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).Para assistir às próximas edições, inscreva-se no canal! Basta clicar no link a seguir e selecionar a opção "Inscrever-se": https://www.youtube.com/user/cafiada

Posted by Conversa Afiada Oficial on Monday, October 2, 2017