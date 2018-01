Suspeito de aplicar “golpe da viagem” em vítimas de Goianésia é preso no RN

A Polícia Civil de Goianésia divulgou, nesta terça-feira (16), que José Fernando Carvalho de Souza, suspeito de aplicar mais de cinquenta golpes em Goianésia e depois fugir com cerca de R$ 150 mil reais, foi preso em Natal (RN). O “golpe da viagem”, como ficou conhecida a prática aplicada pelo investigado, consistia em pegar dinheiro das vítimas em troca da promessa de emprego no Canadá.

Conforme relatos das vítimas, o homem dizia já ter morado no Canadá, como de fato ocorreu, e mostrava fotos de familiares que ainda estariam residindo no país. Na versão do suspeito, ele estaria recrutando pintores e carpinteiros que receberiam U$ 35 por hora trabalhada. Em seguida, ele cobrava R$ 3,5 mil para despesas com passaporte e visto de viagem.

O delegado Marco Antônio Maia informou que assim que as vítimas procuraram a delegacia, há seis meses, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. “Após aplicar o golpe, José Fernando fugiu da cidade com a roupa do corpo sem deixar pistas”, contou Maia. No entanto, a Unidade de Inteligência (Unint) da 15ª Delegacia Regional de Polícia conseguiu descobrir o paradeiro do investigado.

A Polícia Civil de Goianésia, então, entrou em contato com a polícia potiguar, que efetuou a prisão. Além do mandado de prisão da comarca de Goianésia, José Fernando também era procurado pela Justiça do estado do Espírito Santo, também por estelionato. Ele permanece recolhido na Delegacia de Capturas de Natal à disposição da Vara Criminal de Goianésia.(Fonte: Polícia Civil)