Suspeito de assassinar morador de rua é preso em Goiânia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), prendeu Lindomar Justino Alves, autor do homicídio praticado contra a vítima Marcos Aurélio Gomes, fato ocorrido no dia 8 de outubro de 2017, no Setor Jardim Guanabara I, em Goiânia.

De acordo com as investigações, o autor do homicídio e a vítima estavam em situação de rua e trabalhavam para o mesmo ferro velho coletando materiais para reciclagem. O autor confessou ter esfaqueado a vítima após ela ter furtado um celular dele, além de ter pegado seu carrinho, utilizado para coletar resíduos, sem avisá-lo.

Segundo Marco Aurélio Eusébio, delegado responsável pelo inquérito, Lindomar será indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado.(Fonte: Polícia Civil)