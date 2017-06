Suspeito de estuprar criança em troca de bombons é preso em Goianésia

A Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Goianésia cumpriu na manhã desta quinta-feira (29/06) mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem, de 18 anos, suspeito de ter mantido relação sexual (sexo anal), por três vezes, com uma criança de 09 anos, após lhe prometer uma caixa de bombons.

O suspeito também é investigado por dar cinco reais ao irmão da vítima (um adolescente de 12 anos) para que permitisse que ele mantivesse relação sexual com o irmão mais novo. O crime aconteceu no Povoado de Assunção de Goiás, próximo à Cidade de Goianésia.

A mãe da vítima notou uma mudança no comportamento dos filhos. Ao ver a criança com um saco de geladinhos na mão, desconfiou que algo estivesse acontecendo, pois ele não tinha dinheiro para comprar o produto. Então, indagou aos filhos onde conseguiram dinheiro, ocasião que os meninos contaram à mãe que o acusado lhes deu dinheiro para manter relação sexual com a vítima. A mãe procurou a Delegacia da Mulher e noticiou os fatos.

A delegada responsável pelo caso, Poliana Bergamo, após reunir conjunto probatório robusto, representou pela prisão preventiva do acusado. Poliana informou que o suspeito responderá pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. (Fonte: Polícia Civil)