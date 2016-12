Suspeito de estupros em série é preso em Planaltina de Goiás

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina, coordenados pelo delegado Bruno Ramos Mendes, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário local após representação do delegado em desfavor de Marcelo dos Santos Gomes.

Marcelo é acusado de estuprar duas mulheres na última semana, sendo uma garota de 14 anos, no dia 5 de dezembro, e uma mulher de 20 anos de idade, violentada no dia 13 de dezembro.

De acordo com as investigações, os crimes ocorriam sempre da mesma forma: o acusado, utilizando-se de um veículo, abordava as vítimas sozinhas no meio da rua e, com uma faca, as ameaçava de morte para que entrassem no carro. Depois disso, as levava até uma casa localizada no Setor Oeste, naquele município, e as violentava sexualmente.

Para garantir que não fosse denunciado, Marcelo tirava fotos das vítimas nuas, dizendo que se elas procurassem a polícia, ele voltaria para matá-las. Durante as buscas, foram apreendidos a faca utilizada para ameaçar as vítimas, o carro e o celular do acusado contendo as fotos das vítimas. (Fonte: Polícia Civil)