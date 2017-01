Suspeito de homicídio ocorrido no fim do ano passado é preso em Jaraguá

A Polícia Civil de Jaraguá cumpriu, no dia 23 de janeiro de 2017, a prisão temporária de Edvaldo Damas da Silva, de 28 anos, vulgo “Pica Pau”. Ele é um dos suspeitos da prática do crime de homicídio que vitimou Valdimir Gomes da Silva, vulgo “Café”, morto a tiros em 30 de dezembro de 2016, em Jaraguá. As investigações continuam.

Segundo o delegado Glênio Ricardo, com a prisão de Pica Pau, novas informações indispensáveis e imprescindíveis podem surgir para auxiliar no deslinde exitoso das investigações. “A prisão de Edvaldo demonstra um trabalho sério e uma resposta rápida da Polícia Civil da cidade de Jaraguá. Queremos, também, contar com o auxílio da população, uma vez que qualquer informação a respeito pode ser de muita utilidade pro nosso trabalho”, conclui o delegado. (Fonte: Polícia Civil)