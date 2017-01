Suspeito de homicídio qualificado é preso em Luziânia

Policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia, coordenados pelo delegado Maurício Passerini, prenderam temporariamente, no dia 23 de janeiro, Yago Alexsander Ribeiro, de 20 anos, investigado por homicídio qualificado ocorrido no dia 18 de setembro de 2016, na região central de Luziânia.

De acordo com as investigações, a vítima, Alessandro Lima Ribeiro, de 20 anos, morreu após ser alvejada por vários disparos de arma de fogo. No dia 20 de janeiro, a Polícia Civil já havia prendido outros suspeitos do crime. Os reais motivos do delito ainda são objeto de apuração. (Fonte: Polícia Civil)