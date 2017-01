Suspeito de roubo de gado em fazenda é preso em Goiatuba

A Delegacia de Polícia Civil de Goiatuba cumpriu, no dia 18 de janeiro, mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de E.R.O.C, de 27 anos. Ele é apontado como um dos autores de roubo ocorrido no dia 9 de novembro do ano passado, na zona rural do município. De acordo com as investigações, E.R.O.C., acompanhado de Rafael de Paula Silveira e Roberto Alves Machado, armados com pistolas, foram até a fazenda de propriedade de A.L.M e lá renderam e amarraram os funcionários, dando voz de assalto.

Durante a ação delituosa, E.R.O.C, Roberto e Rafael utilizaram um celular para se comunicar. Em seguida, E.R.O.C e um dos comparsas buscaram dois cavalos, amarraram e foram reunir as vacas no pasto. Enquanto isso, o terceiro comparsa permaneceu no local, vigiando os funcionários. O prejuízo ao proprietário da fazenda foi estimado em R$ 100 mil.

Enquanto os bandidos embarcavam os animais, os funcionários foram colocados em um cômodo, sem nenhuma visão do lado externo da propriedade. Ao sair, E.R.O.C, Rafael e Roberto jogaram a chave dentro do cômodo e ordenaram que apenas saíssem do local após 30 minutos.

Após minuciosa investigação e apuração dos fatos e autoria, foi ofertado ao judiciário local representação pela prisão preventiva, a qual foi decretada. Rafael de Paula Silveira e Roberto Alves Machado foram presos na cidade de Itumbiara, doze dias após o crime. E.R.O.C. foi indiciado pelo crime de roubo majorado e recolhido na Unidade Prisional de Goiatuba. (Fonte: Polícia Civil)