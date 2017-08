Suspeito do assassinato de mulher a facadas e pauladas é preso em Pontalina

Corpo da vítima foi encontrado nas proximidades de pasto com sinais de mutilação devido ao fato de animais terem começado a se alimentar dele

A Polícia Civil de Pontalina prendeu Adalberto Pedro Patrocínio pela prática do crime de feminicídio praticado contra Valdeci Soares da Silva na terça-feira. O crime ocorreu no dia 28 de julho, na fazenda Paraíso Rio dos Bois, zona rural de Pontalina. O autor ceifou a vida da vítima a facadas e pauladas.

Adalberto esteve foragido por mais de uma semana. O corpo foi encontrado no dia seguinte ao crime, em um pasto próximo à fazenda do autor somente no dia seguinte ao crime com sinais de mutilação, provavelmente provocadas por animais que habitam a região. Adalberto foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da justiça. A pena pelo ilícito pode chegar a 30 anos de reclusão.

A Equipe da Delegacia Distrital de Polícia (DDP) responsável pelas diligências é formada pelos policiais civis Magno Mesquita, Rafael Kienteca e Elisio Costa e Elizama Bessa, coordenados pelo delegado Tiberio Martins Cardoso. (Fonte: Polícia Civil)