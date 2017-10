Suspeitos de matar homem a facadas e pedradas são presos em Jaraguá

A Polícia Civil de Jaraguá prendeu, no dia 9 de outubro, Sérgio da Silva, de 21 anos, e Marcelo Sallas Vieira da Costa, de 19 anos, suspeitos de matarem um homem, ainda não identificado, na manhã dessa segunda-feira (9), no Setor Santa Fé, naquele município. Uma menor também foi apreendida por participação no homicídio.

Segundo informações do delegado regional marco Antônio Maia, a vítima foi encontrada já sem vida com perfurações de faca a marcas de tijoladas e pauladas. Os autores foram identificados e presos poucas horas depois. Testemunhas disseram que o homem saiu da casa de Marcelo já lesionado no pescoço e saiu correndo, sendo perseguido pelo trio.

A menor, conforme relataram as testemunhas, estava armada com um pedaço de pau e Sérgio, com pedras. Já na delegacia, Marcelo confessou ter dado uma facada no pescoço da vítima ainda em sua residência, porque o homem teria agredido a ele a à sua namorada. (Fonte: Polícia Civil)