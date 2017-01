TCA: Conseguiram destruir uma das melhores empresas de Transporte Coletivo Urbano do Brasil

Burocracia, rigor, ganância de empresários ou qualquer outra coisa, não justificam matar uma empresa que servia a coletividade com muita capacidade e eficiência. A Prefeitura fez o que devia fazer, porque assim determina a legislação. Promoveu a concessão e o caminho teria que ser esse, não existe outra alternativa senão a elaboração do edital. Mas erraram no alvo porque Anápolis não é mais aquela cidade minúscula do final do século passado, quando as distâncias não eram como hoje e exigem um transporte coletivo maiúsculo.

O modelo de edital poderia ser o mesmo adotado pelo ex-prefeito de Goiânia, Iris Resende Machado, quando dividiu a capital em cinco setores distintos. A empresa que participasse da concorrência não poderia participar da concorrência de outro setor, para evitar o monopólio, como querem muitos. Da maneira como foi realizada a licitação em Anápolis já se previa que caso a TCA perdesse seria extinta, mesmo porque é uma empresa genuinamente anapolina e não está presente em nenhuma outra cidade, como a sua concorrente – Expresso Tocantins – que acabou vencendo o processo licitatório.

O resultado da licitação foi parar nas barras da justiça, mesmo porque existem dois erros cruciais na proposta vencedora. A primeira e principal foi o valor exorbitante apresentado, o que fere o edital. No edital consta que qualquer proposta teria que ser absorvida pelo resultado da empresa ao longo da vigência do contrato, o que não poderia ocorrer com o valor estratosférico apresentado pela vencedora.

Esse artigo constante do edital é preventivo e de um alcance social muito grande porque ele evita que uma empresa que tivesse que lavar dinheiro (do tráfico ou do jogo ilícito) pudesse participar e vencer com a maior facilidade. Se não barrar a participação do dinheiro sujo na licitação, o transporte coletivo de Anápolis se transformaria em uma lavanderia de dinheiro sem precedente para os contraventores.

O outro erro grosseiro que a diretoria do Expresso Tocantins cometeu foi assinar um documento afirmando que a empresa possui idoneidade moral para participar do certame cujo vencedor seria um concessionário do serviço público. Mas o que é idoneidade? Deriva do termo em latim idoneitate, que expressa a qualidade de idôneo, e também significa capacidade, aptidão, habilitação e competência.

A idoneidade, característica de alguém que é idôneo, revela alguém conveniente, apto, capaz, que possui certas condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras.

A idoneidade moral e física são requisitos para que um indivíduo seja qualificado para um emprego, sendo que em alguns casos a entidade empregadora exige a apresentação de um atestado de idoneidade moral e física.

A idoneidade também está relacionada com uma forma de conduta e é um pré-requisito para pessoas que queiram exercer alguma profissão. Para ser polícia, por exemplo, é necessário ter uma conduta escorreita (que não apresenta defeito) e conduta ilibada (pura ou sem mácula).

Mas a empresa em questão não preenche esses requisitos? No recurso apresentado pela TCA consta que a vencedora do certame – Expresso Tocantins – invadiu uma rua e anexou-a à sua garagem na Avenida Brasil Norte. Um invasor de terreno público sem o consentimento do Poder Público não pode ser considerado uma empresa idônea, já que possui uma mácula em seu histórico.

Já se passaram alguns anos e o resultado da licitação está mofando no Tribunal de Justiça de Goiás, enquanto isso a TCA, empresa que cresceu com Anápolis, está agonizando financeiramente e ao invés de novos trinta ônibus ter sido colocados nas ruas nesse período, delas saíram mais de duas dezenas de ônibus, por falta de manutenção, conseqüência da falta de recursos financeiros. No entanto, o pior de todos os efeitos nefastos vem sendo sentido pelos usuários do sistema porque não contam mais com aqueles ônibus novos e cheirosos de um passado recente.

Tudo é válido no processo burocrático, menos sacrificar o mais fraco, que neste caso são os usuários do transporte coletivo da cidade. É preciso uma decisão rápida para que o imbróglio seja solucionado e parar de penalizar o povo.