TCE inaugura sua nova sede e deturpa pensamento de Santillo

Henrique Santillo tinha um sonho de ver uma sociedade mais justa com melhores condições de vida para o seu povo e não uma sede suntuosa para um tribunal de contas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) inaugurou sua nova sede no Setor Jaó. A solenidade, com a presença do governador Marconi Perillo e outras autoridades, foi precedida de descerramento de placas e apresentação do Coral do TCE.

As placas descerradas são alusivas à instalação e homenagens ao ex-presidente Henrique Santillo e ao conselheiro Edson Ferrari, que foi o gestor da obra do início até a fase semifinal. Também foram apresentados dois vídeos, um institucional sobre as atribuições do TCE-GO e outro de homenagem a Henrique Santillo.

O novo edifício que abriga o Tribunal de Contas do Estado de Goiás leva o nome do ex-governador e ex-conselheiro Henrique Santillo, morto em 2002, quando exercia a Presidência do TCE-GO.

O sonho de Henrique Santillo

Na entrada do prédio da nova sede do TCE-GO, foi erguido um painel com um pensamento do ex-governador Henrique Santillo, morto em 2002, quando presidia aquele tribunal. O pensamento de Santillo, descrito na placa não tem nada a ver com a sede milionária do órgão. O pensamento de Henrique Santillo faz referência a um sonho de ver a sociedade cada vez mais justa e humanitária. Refere-se a melhores condições de vida para o povo e não a uma sede pomposa para o TCE, onde se gastou milhões para edificar uma obra suntuosa que contrasta com o sofrimento de grande parte da população goiana, que vive situação difícil, com um péssimo serviço de saúde e rodovias acabando com o sonho dos que desejam ver Goiás como Santillo almejava.