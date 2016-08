Temer é apenas um ponto útil do golpe, mas existem muitos outros

Por Dilmar Ferreira

O vice-presidente Michel Temer, por acaso chefe do governo interino, é apenas o principal instrumento para o golpe exatamente porque era ele o herdeiro dos votos que o povo brasileiro elegeu a presidenta Dilma Rousseff. Ele jamais seria utilizado pelos golpistas se não tivesse a herança dos votos das urnas. Nenhum outro teria sido guinado à presidência da República, mesmo que da forma mais espúria do que o vice-presidente. Mas os verdadeiros cabeças do golpe são outros a começar pelo juiz Sérgio Moro, que Marilena chauÍ afirmou em recente entrevista à Nocaute TV, ter sido treinado pelo FBI.

No entanto, o presidente interino não governa com a possibilidade de ficar apenas como se fosse provisório. Temer está projetando governar até o final do atual mandato. Ele conta com os votos necessários para acabar definitivamente com o governo de Dilma Rousseff. O PT e os partidos progressistas só contam com as redes sociais, os movimentos organizados dos trabalhadores, dos estudantes e dos intelectuais. Mas os golpistas estão se lixando para esses movimentos e esses protestos. Tudo indica que eles sabiam que iriam acontecer tudo isso; tudo estava no script do golpe que está simplesmente chegando ao final de maneira traumática e cada vez com mais com cara de golpe institucional. Talvez pior do que o golpe de 1964, porque lá pelo menos haviam soldados armados nas ruas. Agora não, tudo é feito com transmissão ao vivo e aos olhos dos que não sabem entender o que está escrito nas entrelinhas das palavras.

O estrago está sendo feito, é claro que neste primeiro momento estão distribuindo benesses para que a crise seja estancada por parte da sociedade, mas assim que o golpe for confirmado pelo Senado, virão os efeitos devastadores de um país que tentou se transformar em uma Nação soberana, mas que foi golpeada pelos piratas internacionais com ajuda dos bandidos brasileiros, tendo à frente um político sem voto, mas que conseguiu colocar debaixo de seus pés o maior partido do Brasil, exatamente aquele partido que detém um grande apoio popular por ter sido o principal artífice da luta pela redemocratização do Brasil, cujas lutas se intensificaram bastante no final dos anos setenta e inícios dos anos oitenta.

A prioridade agora é efetivar Temer como chefe do Governo para promover o desmonte da Nação Brasileira, acabando com todas as conquistas de seu povo que em breve terá sua maior fatia beirando à miséria e à fome. Os poderosos gostam do desemprego e da miséria porque isso significa mão de obra barata e ou quase escrava. Os golpistas querem ver o Brasil retornar ao tempo da Aliança para o Progresso de Kennedy, para distribuir miséria e enfraquecer qualquer tipo de resistência popular. Os famintos lutam por pão e não em busca da razão. Eles sabem disso e por isso sabem como agir.

Logo após o Senado mais corrupto e conservador da história política do Brasil efetivar Temer no governo, através do golpe iniciado na Câmara dos Deputados no ano passado, os próximos passos já estão delineados. Sem dúvida o mais difícil de todos vai ser tirar Lula do páreo das eleições presidenciais de 2018. Primeiramente vão tentar prender o Lula, para desmoralizá-lo e ou fragilizá-lo a ponto de perder parte de sua popularidade.

Mas existe um outro passo a ser vencido pelos golpistas, logo após afastar Dilma definitivamente do Governo. É claro que após sofrer a derrota no Senado, como está sendo delineado através das negociações no sob mundo dos encontros dos golpistas, a defesa de Dilma Rousseff vai bater às portas do Supremo que vai ter que reconhecer ou não se a presidenta cometeu crime de responsabilidade. Assim sendo, o golpe que iniciou na República de Curitiba, vai ser oficializado através do STF, onde a maioria dos ministros já sinalizou a favor da mudança do comendo do Governo, com ou sem crime de responsabilidade.

Não é sem motivo que Michel Temer já está sinalizando com pautas contra os ganhos sociais, logo após a votação do impeachment pelo Senado. Neste primeiro momento o presidente interino tenta agradar os dois lados da moeda: o povo e os banqueiros, mas logo após o povo vai receber de um só golpe a sua parte: um tapa na cara. Quem está dando as cartas são dois dos maiores corruptos da história do Brasil: Eduardo Cunha e José Serra, este último para entregar o Brasil para as seis irmãs e o primeiro para salvar a si próprio da cadeia, bem como todos os seus comparsas, incluindo ai Sarney e Renan e todo o baixo clero corrupto da Câmara dos Deputados.

Para os intelectuais vai sobrar muito pouco, no entanto, o papel mais importante será o registro histórico de cada um dos lances do golpe. Da mesma forma que centenas de livros foram escritos sobre a morte de Getúlio Vargas e sobre a Revolução de 1964, outros tantos serão escritos sobre o golpe de 2016, a mais perversa de todas as rupturas institucionais vividas pelo Brasil.