Terceira fase da Operação Captum leva receptador à prisão

Equipes da DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos) deram cumprimento, nesta quarta-feira (27/09) a dois mandados de busca e apreensão, na terceira fase da Operação Captum.

Durante a ação, os investigadores localizaram dois distintos desmanches de carros. Um veículo HB20 branco roubado estava esfriando em um desses locais e foi recuperado. O local fica situado na Rua União, Quadra 111, Setor Garavelo Park, Aparecida de Goiânia.

Outra equipe da Especializada deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na Rua Paganini, Quadra 5, Jardim Europa, Goiânia, onde foi encontrado um Fiat/Toro roubado. Os criminosos escondiam as placas no telhado do estabelecimento para se esquivar das investidas policiais.

O delegado Adriano Costa informou que Wanderson Ferreira, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. “Essa operação foi deflagrada com base em relatório de informações dos agentes Anderson e Fabrício, que têm realizado um trabalho de muita qualidade, com comprometimento”, elogiou o delegado. (Fonte: Polícia Civil)