Thiago Peixoto assume Comissão de Cultura e quer debate sobre Lei Rouanet

Parlamentar goiano foi escolhido pelo PSD para a presidência do colegiado e quer dar espaço para setores de menos visibilidade

Novo presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Thiago Peixoto (PSD-GO) pretende fazer um amplo debate sobre a Lei Rouanet. “Trata-se de um importante instrumento impulsionador da Cultura Brasileira que precisa de uma distribuição mais igualitária. Os setores mais conhecidos merecem atenção, é claro, mas os pequenos também precisam ser ouvidos. A intenção é trazer os mais diferentes segmentos aqui para que possamos entender as demandas, ouvir sugestões e saber quais são as melhores alternativas”, destacou.

Thiago foi escolhido pelo PSD para a função e eleito em votação nesta quinta-feira (23/3). Ele assumiu o cargo destacando o trabalho feito pela composição anterior, comandada por Chico D’Angelo (PT-RJ). “O presidente Chico teve um papel importante aqui de valorização e defesa da Cultura. O momento exigiu uma posição aguerrida em muitos momentos. Agora, queremos fazer um trabalho de conciliação, de união”, explicou o parlamentar.

O goiano salientou que a Cultura é um importante instrumento de unificação em um momento em que a Câmara dos Deputados tem na pauta vários temas desgastantes e polêmicos. “Aqui vamos congregar os diferentes partidos e segmentos em um só sentido que é o de valorizar a nossa Cultura. Creio que aqui é um espaço onde teremos muito mais convergência do que divergência. O tensionamento que ocorre em outras áreas da Casa, não terá evidência aqui”, explicou.

Thiago explicou que já está preparando uma agenda de trabalho no qual pretende incluir temas que ele considera importante, como arte urbana, por exemplo. “Sou um grande admirador do grafite e precisamos fazer com que esses artistas sejam valorizados. Eles não podem ser comparados com pichadores”, disse. Recentemente, o parlamentar chamou a atenção em Goiânia por convidar um grafiteiro para pintar a parede de seu apartamento.

Na Comissão de Cultura, Thiago será colega de nomes conhecidos do setor cultural brasileiro, como Sérgio Reis e Tiririca, além de Jean Willys. “Tenho um bom diálogo com o Jean. Ambos participamos da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS). Ele me procurou e propôs que façamos um debate sobre diversidade e Cultura. Concordei. A comissão é um espaço democrático de respeito e tolerância”, acrescentou.

Diálogo com a Cultura

Na semana que vem, o PSD inaugurará a série de encontros Diálogos com Goiás, que pretende construir uma agenda de futuro para o estado com foco em 2018. O primeiro segmento que será recebido é justamente o cultural. A ideia é fazer um amplo debate setorial e regional em todo o estado. “O que pretendemos é que os setores participem conosco da construção de um projeto para Goiás. Ao invés de levarmos a eles um projeto pronto, queremos que eles participem diretamente dessa elaboração”, ressaltou Thiago, que é o coordenador da ação. O primeiro encontro está marcado para ocorrer na segunda (27/3) às 19 horas no Buena Vista, em Goiânia.