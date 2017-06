Tradicional Festa do Tomate de Goianápolis será lançada dia 27

A tradicional festa do tomate de Goianápolis, a maior do Brasil, será lançada na Ceasa, na próxima terça-feira, dia 27. O prefeito de Goianápolis Francisco Moraes, o Chiquinho, a atual Rainha do Tomate, Anna Karolayne, as 7 candidatas do concurso deste ano, e os organizadores da festa Fabrício Xavier, Luan Lucas e Tatiani Moraes serão recebidos pelo presidente da Ceasa-GO, Denício Trindade. Na Ceasa-GO, os visitantes concederão entrevista à Rádio Ceasa e farão a divulgação da festa no Galpão do Produtor Rural (Pedra I) com a entrega de panfletos e cartazes.

A festa será aberta no próximo dia 18 de julho, com o show de Zé Neto e Cristiano. Durante seis dias, no Parque de Exposição da cidade, serão realizados shows, escolha da rainha do tomate e outros eventos artísticos e culturais.

A Festa do Tomate de Goianápolis é a maior do Brasil. O tomate, além de movimentar a economia, gerando riqueza e empregos, é o símbolo da cidade. No ano passado, a participação do município de Goianápolis na comercialização de hortifrútis na Ceasa foi superior a 45 mil toneladas. Cerca de 10% da oferta do Estado. Índice que colocou o município em segundo lugar no ranking estadual, ficando atrás apenas de Cristalina. Das 105 mil toneladas de tomate comercializadas na Ceasa, em 2016, Goianápolis contribuiu com 17 mil toneladas, o que representa 16,75% da oferta.

No dia 19 será realizada a principal atração da festa com a escolha da Rainha do Tomate. É o dia da exaltação da beleza e do empoderamento da mulher. Sete candidatas foram pré-selecionadas na fase inicial do concurso: Laryssa, Beatriz Ferreira, Ana Carolina, Lavínia, Lorena Campos, Marcella e Pâmela Nayara. Uma delas vai herdar a coroa da atual Rainha Anna Karolayne. No dia seguinte, será realizado um mega show de Gustavo Lima. Na sequência tem Renan e Raí; Kleo Dibah e Rafael e o encerramento será feito com a apresentação de Eric Lins.

Durante os seis dias da festa mais de 100 mil pessoas deverão passar pelo Parque de Exposição da Cidade. A Festa do Tomate é promovida pela Prefeitura de Goianápolis com o apoio do Governo de Goiás, da Ceasa-GO, da Emater entre outras empresas.