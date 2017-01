Traficante é preso em flagrante com 30 kg de maconha em Aparecida

A equipe da Capturas da Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia prendeu em flagrante, na noite de 11 de janeiro, Jonathan da Costa, traficante do Setor Garavelo. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 30 kg de maconha, uma arma de fogo, balança de precisão e um pé de maconha, além de uma agenda com todo controle da venda de entorpecente. As investigações continuam no sentido de identificar os dados constantes na agenda apreendida. (Fonte: Polícia Civil)