Transposição do Capivari garante abastecimento durante a estiagem em Anápolis

A Saneago entrega à população anapolina, nesta segunda-feira, dia 19, as obras de transposição do Córrego Capivari para o Ribeirão Piancó. O projeto, que teve investimento de R$ 6,3 milhões, com recursos da Saneago, é a garantia de que o município não vai sofrer com a falta de água durante o período de estiagem deste ano.

Através de uma adutora de quatro quilômetros, a água será levada do Córrego Capivari, para a área de captação do Ribeirão Piancó. O resultado será a disponibilidade de uma vazão extra de 170 litros por segundo. “Este sistema vai garantir tranquilidade no abastecimento de Anápolis em 2018, mesmo se houver uma estiagem rigorosa, como está sendo prevista pela meteorologia”, ressalta o presidente da Saneago, Jalles Fontoura.

A nova captação vai entrar em funcionamento caso as atuais captações, Piancó I e II, tenham baixa vazão e necessitem de complementação. O atual sistema da Saneago é suficiente para atender à demanda, mas os fatores climáticos geram certa instabilidade. A interligação vai eliminar esse risco.

Captação Definitiva

A próxima etapa para assegurar o abastecimento de água em Anápolis será a construção de uma captação definitiva no Córrego Capivari. Ela será a cerca de 15 quilômetros da captação do Ribeirão Piancó, proporcionando uma vazão de 600 litros de água por segundo.

De maior porte, essa obra está incluída no projeto de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Anápolis e demandará investimentos da ordem de R$ 114 milhões, oriundos de recursos próprios, do Governo Estadual e do Governo Federal. Parte desse pacote, como a ampliação da Estação de Tratamento de Água, já está em fase de preparação do edital de licitação. Em seguida, será a vez das obras de ampliação do sistema de distribuição, incluindo redes de água, reservatórios e elevatórias.

Serviço:

Data: 19 de fevereiro

Horário: 9h

Local: Captação Piancó II

Endereço: BR 414, altura do KM 421