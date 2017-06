Transposição do Rio Capivari vai incrementar abastecimento de água em Anápolis

O governo de Goiás, por meio da Saneago, fará o lançamento das obras de uma nova captação de água no Rio Capivari, em Anápolis, nesta quarta-feira, dia 21. Com previsão de conclusão para o próximo mês de setembro, o projeto é de caráter provisório e tem como meta garantir o abastecimento do município durante o período de estiagem. Com a nova captação, que será construída a 3,5 quilômetros da captação Piancó 2, haverá uma vazão extra de 170 litros de água por segundo.

Como explica a gerente do distrito de Anápolis, Tânia Valeriano, a estrutura entrará em operação caso as atuais captações Piancó e Anicuns tenham baixa vazão e haja necessidade de complementação. “Embora o nosso sistema hoje seja suficiente para atender à demanda, os fatores climáticos geram certa instabilidade e, por meio dessa ação preventiva, vamos eliminar esse risco. Teremos uma tranquilidade a mais”, afirma.

O investimento para a execução da obra será R$ 3,8 milhões, que estão inseridos no contexto dos R$ 15 milhões já anunciados pelo presidente Jalles Fontoura para a realização de ações emergenciais que evitem a falta de água na cidade este ano. Entre outras alternativas que estão sendo postas em prática com este objetivo, destaque para o combate às perdas de água na distribuição e a perfuração de novos poços.

Solução definitiva

A próxima etapa para garantir o abastecimento de água em Anápolis em longo prazo será a construção da nova captação definitiva no Rio Capivari. Ela será localizada a cerca de 15 quilômetros da captação Piancó 2, o que proporcionará uma vazão consideravelmente maior do que a da captação provisória a ser lançada nesta quarta-feira: 600 litros de água por segundo.

De maior porte, esta obra demandará investimentos da ordem de R$ 103 milhões, oriundos de financiamento, recursos próprios e Tesouro do Estado. O projeto está sendo licitado e a construção terá início assim que finalizado o processo.