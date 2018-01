Tribunal de Justiça realizará leilão de 82 veículos de propriedade do Judiciário

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizará Leilão Administrativo de 82 veículos de propriedade do Judiciário. O evento acontecerá no auditório do TJGO, situado na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, em Goiânia, no dia 18, às 14 horas.

Serão leiloados 27 Logan/Renault, 6 Polo Sedan/Volkswagen, 1 Blazer Advantage, 1 Fiesta Sedan/Ford, 1 Van Ducato/Fiat, 1 Sprinter/Mercedes-Benz, 3 Kombi/Volkswagen, 1 Ambulância/Peugeot, 1 Doblo/Fiat, 17 CG-125, 1 Titan CG-125, 1 BIZ C-100 e 21 I/JIALING-TRAXX 133-CC. Os valores iniciais dos lances variam de R$ 900,00 a R$ 20.300,00.

Os veículos estarão disponíveis para visitação entre os dias 13 e 17 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no local conhecido como Depósito da Perimetral, localizado na Avenida José Inácio Sobrinho, no Setor Marabá. Confira o Edital de Licitação nº 052/2017 para maiores informações. (Texto: Gustavo Paiva – Centro de Comunicação Social do TJGO)