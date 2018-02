Trio é autuado por uso de documento falso, tentativa de estelionato, receptação e associação criminosa

O Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF) autuou em flagrante Eduardo Lagoa, Rafael Faria do Nascimento e Vilmar Cristiano Campos Filho pela prática dos crimes de uso de documento falso, tentativa de estelionato, receptação e associação criminosa. O trio foi surpreendido fazendo o financiamento de um veículo, no valor de R$ 52.000,00, mediante uso de uma CNH falsa. No momento da prisão os autuados utilizavam um veículo Ecoesport de propriedade de uma locadora de veículos, o qual é produto do crime de estelionato, tendo sido apropriado indevidamente em São Paulo, no ano de 2016.(Fonte: Polícia Civil)