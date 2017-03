Trote Solidário entrega alegria em instituições beneficentes

O ingresso na vida universitária é considerado um importante ritual de passagem para a vida adulta. Quebra de ovos na cabeça, pagamento de prendas e arrecadação de dinheiro em semáforos da cidade marcaram por muito tempo o rito do trote dos calouros. Entretanto, a prática, muitas vezes violenta e constrangedora, tem perdido adeptos para ações saudáveis e direcionadas para o bem, como ensinaram os alunos da Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama) com a realização do Trote Solidário de 13 a 25 de fevereiro.

A campanha buscava despertar a solidariedade dos alunos ingressantes na instituição para a arrecadação de uma tonelada de alimentos para o Asilo São Vicente de Paulo, local que abriga 47 idosos com a provisão de refeições e medicamentos. No entanto, a repercussão gerada pelo #DesafioTroteSolidário ultrapassou os limites institucionais e levou o projeto a arrecadar cinco vezes mais que o esperado.

O desafio consistia em gravar um vídeo no ato na doação e desafiar mais três amigos a fazerem o mesmo. A natural competição entre os cursos transformou o Trote Solidário em uma grande campanha pelo bem, e os desafios passaram a ser feitos para turmas inteiras, empresas e até mesmo personalidades locais. Figuras públicas da cidade também foram provocadas a participar e ajudaram a sensibilizar a comunidade anapolina pela ação.

Resultado

Ao fim da campanha, foram arrecadadas mais de cinco toneladas e meia de alimentos não perecíveis, leite longa vida, fraldas geriátricas e outros artigos. A surpresa do resultado trouxe a ideia de desafiar o próprio Asilo São Vicente de Paulo a dividir as doações com outras instituições beneficentes de Anápolis. Assim, a corrente do bem se espalhou e beneficiou ainda o Abrigo Evangélico Jesus Cristo É o Senhor, o Abrigo Monte Sinai, a Casa Bethânia e o Abrigo das Irmãs Africanas, do distrito de Interlândia.

A entrega em cada instituição foi realizada pela família Fama com muito apreço. No primeiro abrigo contemplado, a moradora Cezita Alves, 68, agradeceu a doação em nome de sua filhinha, a boneca Fernanda. Durante a visita, foi pedido que a ação não se tornasse um “trote solitário” e parasse por aí. “Espero que outras universidades se despertem para esse problema”, disse a coordenadora do Abrigo Evangélico Jesus Cristo É o Senhor, Maria Helena do Espírito Santo.

Enquanto motivador inicial do desafio, o Asilo São Vicente de Paulo recebeu a confraternização que concluiu o Trote Solidário no dia 6 de março. O evento contou com a presença de estudantes de todos os cursos da faculdade, oferecendo aos moradores do abrigo serviços de enfermagem, estética, farmácia, entre outros. Na ocasião, o diretor acadêmico da Faculdade Fama, professor Marcelo Nascimento, comprometeu-se em estimular a comunidade acadêmica a cultivar os laços feitos ali. Entre as próximas parcerias com o abrigo, uma horta criada pelo curso de Agronomia e um projeto da turma de Arquitetura e Urbanismo foram anunciadas.