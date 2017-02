UEG divulga nota oficial sobre Operação Quarto Setor

A respeito da Operação Quarto Setor, deflagrada nesta terça-feira, dia 21, pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a Universidade Estadual de Goiás (UEG) informa que o atual Reitorado, desde 2012, concentrou esforços e procedimentos para garantir a devolução aos cofres públicos, devidamente corrigidos, dos valores transferidos pela gestão de 2010 para a Fundação Universitária do Cerrado (Funcer), atualmente Funser.

A UEG ressalta que tem pautado todas as suas ações na legalidade e nos princípios constitucionais que norteiam a administração pública, inclusive, tendo celebrado termo de ajuste de conduta (TAC) com o MP-GO para que a Funcer/Funser e os demais envolvidos restituam o dinheiro aos cofres estaduais.

No entanto, em face do insucesso dessas ações, o Governo de Goiás, a pedido do Reitorado da UEG, fez o ajuizamento de ação judicial com vistas à elucidação dos fatos, ao ressarcimento dos recursos públicos e à punição dos envolvidos.