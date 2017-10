Um flagrante desrespeito aos idosos na fila da lotérica do Brasil Park Shopping

As lotéricas não estão tendo condições de fiscalizar as filas dos idosos e dos portadores de necessidades especiais e por isso mesmo pessoas que enquadram nos benefícios da lei estão fazendo pagamentos de até dezenas de boletos a maioria deles de amigos e conhecidos que para evitar as filas normais procuram quem está na fila dos idosos para efetuarem de suas contas. Em Anápolis em quase todas as lotéricas observam se pessoas promovendo este tipo de ações, em um flagrante desrespeito às demais pessoas que estão na fila para serem atendidas.

Caso concreto

Na noite desta segunda-feira (9) ocorreu um entrevero na Lotérica do Brasil Park Shopping porque a fila dos idosos simplesmente não andava. A reportagem do jornal O Anápolis foi avisada e um repórter foi pessoalmente ver em loco o que estava ocorrendo. De fato a primeira pessoa que estava sendo atendida, efetuou o pagamento de mais de uma dezena de boletos, conta de água, luz, depósitos diversos , permanecendo na frente dos caixa para atendimento especial mais de 15 minutos. Logo na frente do repórter havia um casal de jovem com uma criança no colo do marido. Antes de ser atendida a mulher recebeu vários boletos de amigos e conhecidos sem qualquer tipo de necessidade especial. Foi ai que o repórter chamou o segurança do shopping e começou a protestar, chamando a atenção de todos os usuários que estavam nas filas da referida lotérica. O repórter saiu da fila em protesto pelo que estava ocorrendo e retornou alguns minutos após, quando a fila dos idosos já estava praticamente sem ninguém para ser atendido, o que provou que a fila simplesmente não andava porque pessoas inescrupulosas faziam pagamentos para dezenas de pessoas sem nenhum tipo de necessidade especial.

O que diz a lei

Ao tratar dos direitos dos idosos, reza o Estatuto do Idoso:

Art. 3º, § único, I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

E ainda:

Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

Vê-se nitidamente que a lei não fala em “caixa preferencial”, mas sim em “atendimento preferencial”. Desta forma, o idoso pode ser atendido em qualquer caixa, independentemente de este ser preferencial ou não.

Como vivemos num país onde as pessoas são pouco instruídas, diariamente vemos “caixas preferenciais” mais extensos que caixas não preferenciais, um absurdo.

O pior é ver alguém oprimindo um idoso por este querer valer o seu direito. Um leitor flagrou um fato deste hoje. Foi naquele guichê de pagamento instalado nas dependências do shopping Liberdade.

Uma idosa, por certo mais esclarecida, dirigiu-se ao caixa NÃO preferencial para pagar um boleto. A atendente disse então que ela entrasse na fila do caixa preferencial (que no momento era a maior fila de todas). A idosa ainda tentou argumentar que de acordo com a lei ela tinha prioridade em qualquer fila, mas a atendente, de forma grosseira e ríspida, disse que ela poderia passar o dia ali que não seria atendida, disse isso enquanto chamava o próximo da fila.

Perguntada qual seu nome, a atendente se orgulhou em dizer: PATRÍCIA.

Patrícia, você fez muito errado.

Como cidadão e defensor árduo do direito dos idosos, procurarei o Ministério Público do Idoso para noticiar que a funcionária Patrícia anda oprimindo e constrangendo idosos no exercício de sua função.

Patrícia não apenas negou um direito, ela também humilhou. O ato dela feriu de morte vários direitos dos idosos, lamentavelmente.

Também chamou à atenção do leitor o silêncio dos presentes. Tal conivência com o desrespeito jamais ocorreria numa sociedade onde a cidadania é levada a sério. A maioria só é cidadão para defender os direitos próprios, jamais para defender o direito dos outros. Logo, não é cidadão, é um egoísta usando um termo que desconhece. (Do Blog do Erasmo Firmino).

Caixas 24 horas

Outro exemplo de desrespeito que ocorrem em Anápolis e possivelmente em outras cidades é em relação aos caixas eletrônicos do Banco 24 horas, onde não existe nenhum tipo de placa ou caixa para os idosos e portadores de necessidades especiais. Há poucos dias um idoso foi agredido nos caixas eletrônicos do Anashopping porque “furou” a fila para sacar dinheiro. Na verdade ele não furou a fila, mas fez valer o seu direito de ser atendido antes dos demais. Um cidadão não aceitou e começou a agredir verbalmente o idoso, até que chegou um segurança do shopping. Já tem idoso que prefere enfrentar filas comuns para não serem humilhados nas filas destinadas a eles. Isso é uma vergonha para uma sociedade cada vez mais perversa e que não respeita os direitos dos outros, principalmente de quem precisa de atendimento prioritário.

No caso específico do Brasil Park Shopping, o repórter deste jornal, que por sinal é idoso, só não foi agredido fisicamente pelos jovens infratores porque temeram os seguranças do shopping que por sua vez não pode fazer nada porque o caso se passava no interior da lotérica. Onde está o Ministério Público que não vem punindo os estabelecimentos que desrespeitam os direitos dos portadores de necessidades especiais?