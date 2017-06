Um homem misterioso na Prefeitura de Anápolis

Um funcionário da Prefeitura de Anápolis que não quis se identificar, ligou essa semana para a redação de O Anápolis para fazer uma espécie de denúncia sui generis. Ele ligou e narrou que desde o início da administração de Roberto Naves, um cidadão aparentando cerca de 60 anos mais ou menos comparece diariamente ao gabinete do prefeito e permanece o tempo todo nas antes salas lendo jornal e de vez por outro aborda pessoas, nodatamente empresários que vão falar com o Chefe do Executivo. Ninguém sabe o que ele fala com as pessoas, já que normalmente dialoga em voz baixa e muito próximo dos ouvidos dos interlocutores.

Depois de negar responder mais perguntas o autor do telefonema disse apenas que se trata de uma pessoa de cabelos grisalhos, nem muito gordo e nem magro, alto e que o mesmo pode ser encontrado nas antes salas do gabinete do prefeito Roberto Naves. Foi enviado uma pessoa da redação do jornal para tentar saber mais sobre o homem misterioso que frequenta diuturnamente os principais gabinetes do prefeito e dos secretários do Paço Municipal.

Não foi difícil saber a identidade do homem misterioso da Prefeitura de Anápolis e que vem intrigando alguns funcionários. Trata-se do senhor Altamiro Marques de Menezes, ex-presidente do Diretório do PTB de Anápolis e amigo íntimo do prefeito Roberto Naves. Não é funcionário da prefeitura e nem ocupa nenhum cargo de confiança do prefeito, mesmo porque se fosse nomeado seria uma espécie de nepotismo, já que ele é marido da secretária da Saúde da Prefeitura, Luzia Cordeiro, considerada como uma das mais frágeis titulares que já ocuparam a pasta da saúde e que na administração anterior ocupou a Diretoria de Recursos Humanos da própria Prefeitura.

A reportagem não conseguiu saber nada mais sobre o homem misterioso que fica o dia todo nas antes salas dos gabinetes da Prefeitura. Sabe-se, no entanto, que está sempre abordando empresários que comparecem aos gabinetes em busca de solução para os seus problemas. Desconfia-se que o homem misterioso possa estar se oferecendo para ajudar a solucionar problemas para esses empresários, em troca não se sabe do quê. O que se sabe por enquanto que a presença quase que permanente do senhor Altamiro Marques de Menezes na Prefeitura de Anápolis está deixando muitos servidores intrigados e alguns até desconfiados de que algo errado esteja rolando por lá.