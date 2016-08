Um radialista rico e um médico pobre

Dois candidatos e duas histórias

O que pode explicar a situação de dois candidatos a prefeitos de Anápolis, com históricos de vidas completamente diferentes e um patrimônio diametralmente opostos? O radialista Carlos Antônio (PSDB), que até 2008, quando disputou uma vaga na Câmara Municipal de Anápolis e foi eleito, possuía um patrimônio declarado por ele mesmo no valor de R$35.000,00, composto por um carro velho e uma lote em Senador Canedo. No outro lado o médico Pedro Canedo, com mais de trinta anos de profissão e já foi deputado Estadual e Federal por várias vezes, apresentar um patrimônio insignificante como consta de sua declaração de bens junto à Justiça Eleitoral?

Carlos Antônio, em oito anos de vida pública, elevou seu patrimônio de R$35 mil para mais de R$700 mil, um aumento de 2000%. Enquanto o médico Pedro Canedo, depois de décadas como homem público e médico conceituado, apresenta um patrimônio de apenas R$72.923,29. Enquanto o primeiro possui reservas em dinheiro no valor de R$350 mil, Pedro Canedo declara possuir apenas R$70,695,40 em dinheiro e nenhum outro patrimônio, além de um título de sócio do Clube Ipiranga e uma linha telefônica.

Enquanto na declaração de Pedro Canedo não consta ser dono de casa, lote e ou automóvel, Carlos Antônio, que teve um patrimônio que cresceu 2000% em oito anos, declara possuir além de R$350 mil em dinheiro, um automóvel Toyota, lote no Jardim América, casa no Residencial América e casa no Filóstro Machado. Cuja soma ultrapassa a casa dos R$700 mil.

Enquanto um ficou pobre com a atividade política, o outro consegue aumentar o seu patrimônio em apenas oito anos de vida pública, em 2000%. O quê explica isso?