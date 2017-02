Um sábado marcado pela morte de um jovem na Santa Izabel

O palco do assassinato deste sábado foi em uma residência da Rua 6 no bairro Santa Izabel. Neste mesmo local, há alguns dias, foi também palco de um outro assassinato. Dizem que não caem dois raios no mesmo local, mas os tiros podem ocorrer no mesmo endereço por mais de uma ocasião. O diabo esteve presente para levar o Eduardo, que é mais conhecido na região com o apelido de capeta. Foi o encontro do diabo com o capeta e o resultado foram seis tiros e uma morte instantânea.

A morte de Eduardo bem que poderia ser a única deste final de semana, mas tudo indica que não porque a noite de sábado nem havia chegado e um cadáver já estava ao chão manchado com o sangue extraído de um corpo inerte. Mais uma vez a polícia não será informada sobre o paradeiro do autor dos tiros e muito menos porque a morte bateu na mesma porta pela segunda vez. Já são quase quatro dezenas de mortos neste ano de 2017, que promete multiplicar as estatísticas da violência em Anápolis. Eduardo não será marcado pelo seu sobrenome, mas pelo número 37 de uma lista interminável de mortos na cidade.