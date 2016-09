Uma operação para salvar Eduardo Cunha está em andamento em Brasília

Por Dilmar Ferreira

O Brasil inteiro, de norte a sul, pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB), mas por detrás das cortinas, há um movimento, talvez envolvendo os três poderes, para salvar a pele do maior corrupto da história do Brasil. Centenas de parlamentares – Câmara dos Deputados e Senado – votaram pelo impeachment da ex presidenta Dilma Rousseff, alegando pressão popular, ou seja, as vozes das ruas. Essas mesmas vozes estão clamando pela cassação de Eduardo Cunha. E por que muitos deputados vão votar pela absolvição do parlamentar, enfrentando as vozes das ruas? É mais uma prova de que os políticos não estão nem ai para a pressão popular, mas sim em defesa dos seus interesses pessoais.

Cadê a mídia golpista que fez tudo para destituir uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos e agora se acovarda diante do todo poderoso Eduardo Cunha? E o silêncio do judiciário que se acovardou diante da injustiça praticada contra uma presidenta honesta e continua calada diante da possibilidade real de salvar a pele do maior ladrão deste país. Salvar a pele de Eduardo Cunha, será mais um golpe, ou a sequência dos golpes contra o povo brasileiro. O mundo está estarrecido diante do golpe contra democracia brasileira e caso confirme a salvação do mandato de Cunha, todos ficarão perplexo. O Brasil, definitivamente, fará jus à célebre frase de que “não é um país sério”.

O dia ‘D’ de Eduardo Cunha será na próxima segunda-feira (12), mas nos bastidores, a operação salvação geral já está em andamento, talvez partindo de dentro do Palácio do Planalto, passando pelas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A operação salvação de Eduardo Cunha bem que poderia ter outro nome, ou seja, operação salvação geral. O que os atuais detentores do poder estão fazendo é uma espécie de desmontagem de uma bomba de alto poder de destruição. Essa operação para salvar o Eduardo Cunha envolve toda a cúpula da República e nada acontecerá ao Brasil, ao não ser a sua história que terá um capítulo negro a ser registrada para a posteridade. Ainda bem que aos homens e mulheres de bem, podem contar com uma testemunha muito importante neste momento: a imprensa internacional, que tudo sabe e que sobre tudo vem escrevendo e documentando.

A próxima segunda-feira (12) será o segundo acontecimento da Nação brasileira. Será que a verdade vai prevalecer ou será que teremos mais um segundo tempo de tristeza para o nosso país? Será a vitória do bem ou do mal?