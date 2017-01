Unidade do Cais Mulher poderá abrigar o Centro de Especialidades Pediátricas

Além do Centro de Especialidades Pediátricas vamos criar um Planejamento de Trabalho para a Saúde que dispõe de alguns pontos de melhorias

A saúde é uma das prioridades da atual administração e para intensificar o atendimento na área da saúde da criança será implantado o Centro de Especialidades Pediátricas. Nesta terça-feira, 4, o prefeito Roberto Naves esteve no Cais Mulher, uma das unidades cotadas para receber toda a estrutura que oferecerá, exclusivamente, atendimento pediátrico 24 horas por dia. “Não importa a hora. O pai e a mãe de família saberão exatamente o local para buscar atendimento aos seus filhos, sem perder a qualidade”, disse.

O prefeito juntamente com os secretários de Saúde, Luzia Cordeiro, e de Meio Ambiente, Daniel Fortes, visitaram toda a extensão do Cais Mulher que conta com umaestrutura física de 1.007,30 m² – construídos em uma área de 2.043,52 m².

“Temos aqui um espaço que vem de encontro ao projeto que queremos desenvolver, mas vamos ainda vistoriar outra unidade, que é a unidade de saúde do Bairro Jundiaí. O prédio é do município, mas a área é do Estado. No entanto, não impede que possamos fechar uma parceria e construir ali o nosso Centro de Especialidades Pediátricas. Vamos avaliar e ver o que é mais viável, para que possamos o quanto antes, entregar essa nova unidade à população”, finalizou o prefeito. A equipe comandada pelo chefe do executivo também vistoriou a unidade de saúde do Bairro Maracanã e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado no mesmo setor.

Mais investimentos para a saúde

Além do Centro de Especialidades Pediátricas vamos criar um Planejamento de Trabalho para a Saúde que dispõe de alguns pontos de melhorias como sistemas de prevenção, qualidade no atendimento e valorização do servidor.

No sistema de prevenção, destacam-se ações como ampliar, capacitar e motivar as equipes de atendimento do PSF, implantação de mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais em todas as regiões da cidade e o fortalecimento do Conselho Municipal de Políticas Públicas Contra as Drogas.

Para a melhoria no atendimento à população, outra ação inovadora é o Financiamento Municipal de Ensino. Através dele, a Prefeitura custeará parte da mensalidade de futuros médicos que, como forma de pagamento, irão trabalhar no atendimento à população. Através desse mecanismo, com o valor da contratação de um único médico, o atendimento será multiplicado por seis.