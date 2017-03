Usaflex inaugura loja em Anápolis

• Unidade está localizada no Brasil Park Shopping

• Evento de lançamento será realizado no dia 18 de março e contará com a presença da Miss Goiás, Mônica França

A Usaflex, há 18 anos pioneira e líder na fabricação de calçados femininos com conforto, inovação e moda, inaugura uma franquia da rede em Anápolis, GO. O local escolhido foi o Brasil Park Shopping, localizado na Av. Brasil, 505, Centro. A unidade será administrada pelos empresários Lara Esper e Imad Esper, donos do grupo Savan, que atualmente é detentor das marcas Savan Calçados, com 16 lojas multimarcas distribuídas em Goiás e Minas Gerais.

Com 35 m², o projeto arquitetônico da unidade segue um estilo global de franquia da marca. O espaço reúne elementos minimalistas e valoriza, sobretudo, a exposição do produto e seus detalhes. “A Usaflex foi escolhida para fazer parte do nosso grupo de negócios devido a confiança e o respeito do consumidor pela marca” explica Imad.

Para celebrar a abertura do empreendimento, os sócios farão um coquetel aberto aos visitantes do shopping no dia 18 de março, a partir das 10h00, que contará com a presença ilustra da Miss Goiás, Mônica França. No evento, o público poderá conhecer os produtos da nova coleção de Inverno 2017, que conta com modelos de scarpins, tamancos, sapatilhas, docksides, slides, mocassins, botas, sandálias, mules e tênis. Nesses produtos, os consumidores encontrarão um mix de tendências, como veludo, couro em estampa floral e acamurçados. Além disso, construções com solado tratorado e saltos estruturados compõem a coleção com opções que variam entre coturnos, open e ankle boots. “Lançamentos constantes e tendências de moda são rapidamente traduzidos nas diversas coleções, que chegam semanalmente às vitrines das unidades criando a sensação de loja nova a cada visita, o que ativa o desejo de compra”, destaca Bianca Carniel, gerente de Marketing da Usaflex.

Serviço

Usaflex Brasil Park Shopping

Av. Brasil, 505, Centro, Anápolis, Goiás

O coquetel de inauguração terá início às 10h00

Presença da Mônica França: a partir das 18h00