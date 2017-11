Valec constrói Polo de Carga no Sudoeste de Goiás

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A realiza a obra do que será o maior polo de carga da Ferrovia Norte-Sul (FNS). Situado próximo aos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Edéia e Quirinópolis, o novo pátio intermodal vai atender a produção agrícola do sudoeste do estado de Goiás, onde atualmente está sendo construída a Extensão Sul da FNS.

Com 300 hectares de área e aceso direto a rodovia GO 210, o polo de carga está sendo preparado para embarque de granéis agrícolas (soja, milho, farelo e açúcar), granéis líquidos (combustível), fertilizantes e contêineres.

O pátio vai contar com 94 hectares destinados aos terminais privados e um estacionamento para 800 caminhões. Os produtos embarcados no polo de cargas no sudoeste goiano têm como vocação principal a exportação pelos portos de Santos (SP), Itaqui (MA), e, no futuro, Ilhéus (BA).

A pera ferroviária possibilita o cruzamento de trens e a movimentação de carga entre caminhões e vagões.

A obra foi iniciada em setembro por um consórcio contratado por meio de licitação pela Valec com valor de R$ 78,2 milhões. No momento, estão sendo executados os serviços de terraplenagem e supressão vegetal. A previsão é que o pátio fique pronto no final do primeiro semestre de 2018.

O trecho da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul tem 684 km e liga as cidades de Ouro Verde (GO) a Estrela d’Oeste (SP). Na obra, hoje, atuam cerca de 1.000 empregados.