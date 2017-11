Várias medidas são anunciadas durante formatura dos 400 novos policiais civis

Entusiasmo e uma elevada consciência de engajamento e de seu papel na sociedade por parte dos 400 novos agentes e escrivães de polícia em sua cerimônia de formatura, que aconteceu na manhã de terça-feira (31) no Centro de Esporte e Lazer (CEL) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Aparecida de Goiânia. Durante o evento, várias medidas foram anunciadas.

Além da promoção de 759 delegados, agentes e escrivães, também foi anunciada a criação de três novas delegacias especializadas: de Crimes Cibernéticos, de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais e a transformação do Grupo de Repressão a Crimes Rurais e Divisas (GRCRD) em delegacia. Na oportunidade, foi anunciada a realização de concurso público para provimento de 100 vagas para delegado de polícia, além de novo certame para preenchimento de 550 vagas nos cargos de agente e escrivão de polícia.

Em seus discursos, as autoridades presentes deram as boas-vindas aos novos policiais civis e salientaram o caráter legalista a ser desenvolvido pelas polícias judiciárias, sobretudo, em tempos de aumento do nível de complexidade das organizações criminosas. O delegado-geral da PCGO, Álvaro Cássio dos Santos, ressaltou a evolução da polícia judiciária goiana no sentido de se tornar uma polícia cidadã. Já o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, destacou o papel dos policiais como cuidadores sociais. O vice-governador José Eliton encareceu a necessidade de se reformar, no sentido de torná-la mais rigorosa, a legislação penal como forma de auxiliar tanto as forças policiais quanto as judiciárias a punir os crimes com maior grau de justiça aos olhos da população. (Fonte: Polícia Civil)