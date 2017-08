Vereadora do PMDB aplaude blitz para arrecadar IPVA dos anapolinos

Elinner Rosa, única vereadora do PMDB, que é filha do presidente do partido em Anápolis, parabeniza o governador Marconi Perillo (PSDB) pelas constantes blitz para arrecadar dinheiro dos condutores de veículos com IPVA atrasado. O governador quer dinheiro para distribuir para as prefeituras e fazer campanha eleitoral disfarçada para eleger o seu candidato José Éliton. Mesmo sabendo disso a vereadora encabrestada pela administração Municipal, defende com unhas e dentes um governo que vem dando as costas para Anápolis.

Marconi Perillo não precisa de defensor em Anápolis porque o maior partido de oposição em Goiás, o PMDB, está encarregado de fazer a defesa do governador que mantém quase uma dezena de obras paralisadas na cidade há mais de uma década. Este é o PMDB de Anápolis que vive em total marasmo partidário e ainda faz a defesa do governador tucano. Uma vergonha para o PMDB de Goiás.