Vereadora do PMDB tenta explicar discurso a favor de Marconi Perillo, mas seu texto não diz nada

A vereadora Elinner Rosa, única do PMDB na Câmara Municipal, aproveitou uma história de bafômetro a que foi submetida em blitz promovida pela Polícia Militar, para parabenizar o governador Marconi Perillo, que segundo ela vem fazendo muito pela segurança pública e pela saúde em Anápolis. A história do bafômetro é coisa de polícia e não de governo, já que a Polícia Militar é uma instituição de Estado e não do governador. O que Marconi Perillo vem fazendo pela saúde de Anápolis? Ela não elencou nenhuma realização do governo nessa área. Enquanto que na Segurança Pública o governador mandou mais de 500 presidiários de Aparecida de Goiânia para um presídio inacabado de Anápolis. O que o governo de Goiás tem to feito em Anápolis nos últimos anos são blitz constantes para arrecadar IPVA de veículos velhos com os impostos atrasados. É bom lembrar que carro zero quilômetro em Goiás é isento daquele imposto. Até mesmo os vereadores do PSDB, partido do governador, não teria coragem de parabenizar ações do governo do Estado com a finalidade de melhorar a segurança pública em Anápolis, já que elas não existem. É por isso que o PMDB anapolino foi literalmente riscado do mapa, já que partido de oposição que bajula governo acontece só em Anápolis mesmo.

Elinner Rosa, única vereadora do PMDB, que é filha do presidente do partido em Anápolis, parabeniza o governador Marconi Perillo (PSDB) pelas constantes blitz para arrecadar dinheiro dos condutores de veículos com IPVA atrasado. O governador quer dinheiro para distribuir para as prefeituras e fazer campanha eleitoral disfarçada para eleger o seu candidato José Éliton. Mesmo sabendo disso a vereadora encabrestada pela administração Municipal, defende com unhas e dentes um governo que vem dando as costas para Anápolis.

Marconi Perillo não precisa de defensor em Anápolis porque o maior partido de oposição em Goiás, o PMDB, está encarregado de fazer a defesa do governador que mantém quase uma dezena de obras paralisadas na cidade há mais de uma década. Este é o PMDB de Anápolis que vive em total marasmo partidário e ainda faz a defesa do governador tucano. Uma vergonha para o PMDB de Goiás.

A matéria acima foi publicada primeiramente na página do Facebook do jornal O Anápolis (Preto no branco). Diante da repercussão, a própria vereadora postou a seguinte resposta:

“Quanta falta de informação! Quanta informação descabida de verdade! Quanta gente que simplesmente acredita e compartilha tudo que vê,sem ao menos ter o zelo de verificar. Tenho certeza de que o “jornalista” que escreveu a matéria não ouviu minha fala na sessão. E tenho certeza de que todos que aqui comentaram também não o fizeram. Minha fala foi, em resumo, que nossa segurança pública e saúde estão um caos. Entretanto,temos que dar crédito a algumas ações em em benefício do cidadão de bem. Citei a “blitz da balada responsável”, parabenizando o estado e os policiais militares pelo forma de abordagem. Antigamente tínhamos “medo de polícia”, que atuam de for na extremamente grosseira. Hoje começamos a respeitá-los. E sabe-se que por irresponsabilidade de muitos que bebem e dirigem, lesões são feitas, vidas são ceifadas. E com essas “blitz da balada responsável”, temos certeza de que haverá redução nos numeros de acidentes causados por pessoas alcoolizadas. Quem tiver a curiosidade, no site da Câmara tem os vídeos de todas as sessões. Poderão comprovar o que foi dito. E sinto muito pelo tipo de jornalismo que infelizmente ainda existe em nosso município. Pra quem quiser,estou sempre à disposição.”

Buscamos no vídeo gravado pela Câmara Municipal e em seu pronunciamento, a vereador inicia sua fala com a seguinte frase: “Quero parabenizar o governo em nome do nosso governador Marconi Perillo pelas atividades em prol da segurança e da saúde que ele tem empenhado” . O que o governador tem empenhado em Anápolis no setor de segurança pública a não ser as blitz que vem fazendo para arrecadar o IPVA de carros velhos que se encontram em atraso? Falar em bafômetro ou blitz noturnas é coisa rara na cidade e nada tem a ver com ação governamental e sim da polícia, enquanto que as blitz para arrecadar são feitas durante toda a semana e em nenhuma dessas blitz são checados pertences como droga ou arma de fogo e tem a finalidade exclusiva de arrecadar impostos. Essas são ações do governo, já bafômetro é coisa de polícia.

Parabenizar o governador pelas blitz é coisa de correligionário e não de um parlamentar que pertence a um partido de oposição. A vereadora deveria sim cobrar do governador o término das obras que estão sendo destruídas pelo tempo e pelas promessas e mais promessas não cumpridas. Parabenizar a polícia é uma coisa, já parabenizar o governador é outra coisa muito diferente.