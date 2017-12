Vereadores de Anápolis convidam desembargador Gilberto Marques Filho para receber título de cidadania

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, recebeu, nesta quarta-feira (6), a visita dos vereadores anapolinos Deusmar Japão e Américo Ferreira dos Santos. Na ocasião, Deusmar Japão entregou ao presidente o Decreto Legislativo 780/17, da Câmara Municipal de Anápolis, outorgando ao dirigente do TJGO o Título de Cidadão Anapolino.

“Em nome dos cidadãos de Anápolis e de todos os vereadores do município, venho aqui convidar o desembargador Gilberto Marques Filho para receber o Título de Cidadão Anapolino”, disse Deusmar Japão, ao entregar o decreto ao presidente. O vereador explicou que tem uma admiração muito grande pelo desembargador e por sua história em Anápolis.

Foi entregue, também, ao presidente, um ofício assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Amilton Batista de Faria Filho, convidando-o a marcar a data para receber o título, oficialmente, durante Sessão Especial de caráter solene. A data da homenagem ainda será escolhida. Além dos vereadores, estiveram presentes no encontro o assessor parlamentar, Tarcisio Alves, e o chefe de comunicação da Câmara Municipal de Anápolis, Arunã Pinheiro. (Texto: Gustavo Paiva / Fotos: Wagner Soares – Centro de Comunicação Social do TJGO)