Vergonha: Deputados goianos saem em defesa de seus supostos fantasmas

Por CLOVES REGES MAIA

Reportagem do Jornal O Popular e Televisão Anhanguera sobre os funcionários da Assembleia Legislativa de Goiás que batem ponto e, ato contínuo, abandonam o local de trabalho, repercutiu em rede nacional na noite desta segunda-feira, 28/09.

Por três dias seguidos 10 jornalistas do Jornal O Popular registraram episódios de servidores que deixaram o local (de carro ou moto) depois de protocolar a chegada. Em cinco casos, a reportagem acompanhou os funcionários que se deslocaram. Quatro deles foram abordados. A maioria alegou que resolveria uma questão pessoal e retornaria à Casa.

A cobertura dos casos de servidores que batem ponto e vão embora começou na segunda-feira e precisou se estender diante do volume de infrações flagradas. Esse é mais um escandaloso caso de funcionários fantasmas da Casa de Leis de Goiás. Em outro episódio de funcionários fantasmas na Assembleia, batizado de Poltergeist, o Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia contra 35 pessoas, incluindo Antônio Pires Perillo, o Toninho Perillo, irmão do Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). “Toninho” responde por peculato, que é o crime de desvio ou roubo de dinheiro público, cuja pena varia de 2 a 12 anos de reclusão.

O que mais chama a atenção nesse recente episódio é a defesa veemente que os Deputados Paulo Cesár Martins (PMDB) e Marlúcio Pereira (PTB) fizeram de seus supostos “fantasmas”. Lotado como Assessor do Deputado peemedebista, o servidor identificado como Geraldo Marques foi flagrado batendo ponto sem trabalhar. Ele recebe R$ 9.879, de acordo com o portal da transparência do órgão. Em sua defesa o deputado explicou ao site G1 que o servidor trabalha com ele há mais de dez anos, é um dos assessores de maior confiança e que, por isso, as atividades não são apenas de motorista, mas também de assessoria em diversos assuntos parlamentares. Ao contrário do que alegou o funcionário inicialmente, o parlamentar afirma que o homem não trabalha na ONG, e sim no gabinete e que todos os prestadores de serviço são rigorosamente fiscalizados.

Já Edinair Maria dos Santos Moraes, lotada como assessora do Deputado Marlúcio Pereira, foi flagrada durante três dias registrando a presença na Alego, mas saía sem trabalhar. De acordo com o deputado não há nada irregular com a servidora. Ele afirma que às segundas-feiras é repassada uma relação de tarefas a ela e que o fato da servidora registrar a presença e deixar a Alego é normal, pois o trabalho dela é em campo, principalmente em Aparecida de Goiânia. (Opinando)