Viaduto e duplicação de trecho da GO-080 serão entregues nesta quarta

O Governo de Goiás entrega nesta quarta-feira, dia 25, às 10 horas, o pórtico do viaduto da GO-080, Engenheiro João Hissassi Yano, na saída de Goiânia para Nerópolis. Também será inaugurada a duplicação da rodovia no trecho que vai do viaduto até o Campus 2 da UFG, passando pelo acesso ao Bairro São Judas Tadeu, com extensão de 1,5 quilômetros.

Passando por cima da Avenida Perimetral, o pórtico do viaduto destaca o complexo rodoviário que eliminou os congestionamentos que ocorriam no local nos horários de pico. A proposta é impedir o cruzamento direto de avenida urbana com a rodovia.

O presidente da Agetop, Jayme Rincón, disse que, apesar de o viaduto estar liberado, ainda não havia acontecido a inauguração. “Com este viaduto, o trânsito foi liberado. É uma obra importante. Tem saída para Nerópolis, acesso a Perimetral, acesso à região do Guanabara. O viaduto não parou, mesmo na época de crise. Ali é um estrangulamento muito grande, resolvemos o problema. Nenhum governador fez por Goiânia o que o governador fez e faz”.

As obras foram executadas pela Agência Goiana de Transportes e Obras e orçadas em R$ 30.214.127,19. A construção do viaduto da GO-080 faz parte do programa de melhoria dos cruzamentos urbanos com as rodovias estaduais nas saídas da capital. A Agetop construiu o viaduto da GO-060, na saída para Trindade, e o da GO-070, na saída para Inhumas.

O que foi feito? Para a construção do viaduto da GO-080 sobre a Avenida Perimetral Norte foram realizados os serviços de remoção da pista antiga, construção de duas pistas no trecho Avenida Perimetral Norte-acesso ao Campus 2 da UFG, pavimento com capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Cbuq). Ainda foi implantada a sinalização horizontal com taxas refletivas, sinalização vertical e construção de defensas de concreto separando as pistas.

Mais avanços O Governo de Goiás foi um dos que mais avançaram no País na execução dos Programas Estaduais de Governo, apontou levantamento do Portal G1 nacional divulgado na última semana de 2016. Segundo o levantamento feito pelo portal junto às administrações dos 26 estados e do Distrito Federal, o governador Marconi Perillo já entregou 44% das obras e ações apresentadas durante a campanha de 2014.

No que diz respeito às obras, o Governo pretende ampliar o Programa Rodovida, com a construção de anéis viários em cidades-polo do Estado, a construção e/ou reforma de trevos com retornos nas cidades que ainda não contam com este benefício, a construção de novas pontes e bueiros em rodovias pavimentadas.

A Agência de Transportes e Obras diz que, por meio do Programa Rodovida Construção, foram entregues em 2016 as rodovias GO-326 (trecho Jaupaci-Montes Claros), GO-450 (trecho Cristianópolis-Piracanjuba) e GO-568 (trecho Palmeiras de Goiás-Indiara). Também foram concluídas as pontes da duplicação da GO-070, trecho Itaberaí-trevo de acesso a Mossâmedes. Já o Programa Rodovida Manutenção atuou na recuperação de estruturas de madeiras de 20 pontes e na substituição de tabuleiros de madeira por vigas de concreto em 13 pontes.

Sinalização moderna O presidente da Agetop, Jayme Rincón, lembrou também que no ano passado foram entregues o Estádio Olímpico, o Centro de Excelência e o Parque do Autódromo. “Várias rodovias foram construídas ou reconstruídas, avançamos muito em obras, como a duplicação até Goiás, duplicação até São Francisco, duplicação de Morrinhos para Caldas Novas. Concluímos a duplicação até Bela Vista e estamos terminando a instalação do sistema de iluminação, e, em seguida vamos entrar com um projeto de sinalização inovador em Goiás. Faremos o projeto piloto de Goiânia até Bela Vista. Sinalização modelo. Diferente de tudo o que fizemos até hoje. Nesse perímetro, vamos colocar na saída de Goiânia e de Bela Vista painéis de LED enormes que vão indicar o tempo médio que [o motorista] vai gastar para saber o nível de demora e de congestionamento”.