VillaMix Private desembarca em Anápolis/GO dia 24 de Março

Sempre arrastando multidões por onde passa, o VillaMix Private não para de surpreender e confirma sua edição na cidade Anápolis. O evento que promete agitar a cidade Goiana com um line up de peso, acontecerá dia 24 de Março.

O evento reafirma a cada edição sua grandiosidade, trazendo sempre grandes atrações. Entre os artistas confirmados estão: Jorge & Mateus, Alok e Israel Novaes; que vão esquentar a festa e sacudir a galera.

O evento contará com 4 setores: PISTA – Entrada exclusiva, não tem acesso a frente do palco, setores de banheiros, praça de alimentação e censura de 14 anos.; EXTRA VIP – Entrada exclusiva, setores de banheiros, praça de alimentação, acesso a frente do palco, open bar (cerveja, refrigerante, água) e censura de 16 anos; BACKSTAGE – Entrada exclusiva, setores de banheiros, praça de alimentação, lateral e metade da frente do palco, piso elevado nas laterais do palco, open bar (cerveja, refrigerante, água, vodka, suco) e censura de 16 anos.

Serviço:

VillaMix Private Anápolis (GO)

Data: 24 de março

Local: Parque de Exposições de Anápolis

Atrações: Jorge & Mateus, Alok e Israel Novaes.

Informações e ingressos: www.ticmix.com.br